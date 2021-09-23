Верстка многостраничного сайта "Desire"

Добавлена
2 года назад
173 просмотра
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многостраничный сайт дизайнерской мебели

Стек для данной работы: html/ css/ js/ jquery/ Gulp/ БЭМ/ Slick slider/ MixiltUp

Ссылка: https://murad321.github.io/site4/

Demo:

1) main page- https://murad321.github.io/site4/

2) about - https://murad321.github.io/site4/about.html

3) gallery- https://murad321.github.io/site4/gallery.html

4) blog- https://murad321.github.io/site4/blog.html

5) blog-one- https://murad321.github.io/site4/blog-one.html

6) contact- https://murad321.github.io/site4/contact.html