Верстка многостраничного сайта "Desire"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
многостраничный сайт дизайнерской мебели
Стек для данной работы: html/ css/ js/ jquery/ Gulp/ БЭМ/ Slick slider/ MixiltUp
Ссылка: https://murad321.github.io/site4/
Demo:
1) main page- https://murad321.github.io/site4/
2) about - https://murad321.github.io/site4/about.html
3) gallery- https://murad321.github.io/site4/gallery.html
4) blog- https://murad321.github.io/site4/blog.html
5) blog-one- https://murad321.github.io/site4/blog-one.html
6) contact- https://murad321.github.io/site4/contact.html