Верстка небольшого Landing Page на 4 экрана

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- Верстка полностью адаптивна и кроссбраузерна
- Время выполнения - 4 дня
- HTML5
- CSS3
- Методология названий классов - БЭМ
- JavaSricpt
Сверстанный макет(без анимаций) - https://cloud.mail.ru/public/CQW6/ui2WXQS8v
Сверстанный макет(с анимацией) - https://cloud.mail.ru/public/14Sf/CpYdnFc8i