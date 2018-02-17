Верстка небольшого Landing Page на 4 экрана

Добавлена
6 лет назад
182 просмотра
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  • Верстка полностью адаптивна и кроссбраузерна
  • Время выполнения - 4 дня
Использованные технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • Методология названий классов - БЭМ
  • JavaSricpt
Github - https://github.com/fregire/site-automotive

Сверстанный макет(без анимаций) - https://cloud.mail.ru/public/CQW6/ui2WXQS8v

Сверстанный макет(с анимацией) - https://cloud.mail.ru/public/14Sf/CpYdnFc8i