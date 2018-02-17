Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Верстка Landing Page на 11 экранов
HTML-верстка
Добавлена
6 лет назад
161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на
фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка полностью адаптивна и кроссбраузерна(IE10+)
Время верстки составило 2 недели
Использованные технологии:
Методология нейминга классов - БЭМ
HTML5
CSS3
Чистый JavaScipt
1600x8496
407 КБ
Даниил
fregire
Был
2 года назад
Заказать похожую работу
#2 из 2
Свернуть сайдбар