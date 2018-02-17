Верстка Landing Page на 11 экранов

Добавлена
6 лет назад
161 просмотр
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  • Верстка полностью адаптивна и кроссбраузерна(IE10+)
  • Время верстки составило 2 недели
Использованные технологии:

  • Методология нейминга классов - БЭМ
  • HTML5
  • CSS3
  • Чистый JavaScipt