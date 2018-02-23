Верстка различной сложности.

Добавлена
6 лет назад
125 просмотров
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Опыт верстки различной сложности более 5 лет. 

Технологии html,css,js(jQuery).

Делаю: 

  • Верстка страниц различной сложности по PSD,FW-макету, а также по картинке (формат файла .PNG, .JPG и т.д.)
  • Адаптивная верстка под мобильные/планшетные устройства
  • Разработка скриптов js,jQuery (пример выпадающее многоуровневое меню, фотогалерея, различные переключатели, счетчика обратного отсчета и т.д.) 