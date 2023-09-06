В рамках данного проекта мы занимались версткой веб-сайта для "Hanson Design", компании, специализирующейся на дизайне и креативных решениях. Этот проект включал следующие ключевые этапы:

Анализ требований: Мы начали с внимательного изучения требований заказчика "Hanson Design". Это позволило нам точно понять, какие элементы и функциональность должны быть включены в дизайн и верстку сайта. Верстка с использованием HTML5: Мы использовали HTML5 для создания структуры веб-сайта. Этот современный стандарт HTML обеспечивает четкую и семантическую разметку, что улучшает SEO и общую доступность сайта. Использование SCSS: Для стилей сайта мы применили препроцессор SCSS (Sass), который позволяет более удобно и эффективно управлять стилями, создавая модульный и поддерживаемый код. Адаптивный дизайн: Мы обеспечили адаптивность сайта, что означает, что он корректно отображается и работает на различных устройствах и разрешениях экранов, включая мобильные устройства и планшеты. Тестирование и оптимизация: Мы провели тщательное тестирование сайта, чтобы убедиться в его корректной работе и быстрой загрузке. Оптимизировали изображения и ресурсы для улучшения производительности.

Этот проект был успешно завершен, и результатом стала качественная верстка сайта для "Hanson Design", обеспечивающая привлекательный дизайн и хорошую производительность.