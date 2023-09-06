В рамках данного проекта мы выполнили верстку веб-сайта для компании "WM Plus" на платформе WordPress, используя современные технологии HTML5 и SCSS. Этот проект включал в себя следующие ключевые этапы:

Анализ требований: Мы начали с внимательного анализа требований заказчика, чтобы полностью понять его потребности и ожидания от нового веб-сайта. Верстка с использованием HTML5: Мы применили стандарт HTML5 для создания четкой и семантически верной структуры сайта. Это способствует улучшению SEO и доступности. Использование SCSS: Для стилей сайта мы использовали препроцессор SCSS (Sass), который облегчает создание модульных и поддерживаемых стилей. Интеграция с WordPress: Мы интегрировали верстку в платформу WordPress, что позволило клиенту управлять контентом сайта с легкостью. Адаптивный дизайн: Мы обеспечили адаптивность сайта, что гарантирует корректное отображение и функциональность на различных устройствах и разрешениях экранов. Тестирование и оптимизация: Мы провели тщательное тестирование сайта, чтобы убедиться в его корректной работе и быстрой загрузке. Оптимизировали ресурсы для улучшения производительности.

Этот проект завершился успешно, и результатом стала высококачественная верстка сайта "WM Plus" на WordPress, обеспечивающая привлекательный дизайн и отличную производительность.