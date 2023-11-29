Верстка сайта для компании SkillUp

HTML-верстка
Добавлена
24 дня назад
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Верстка многостраничого сайта для компании SkillUp. Используются разные Ui-компоненты: бургер меню, аккордеон, кнопка "Смотреть все", слайдер.

Посмотреть можно здесь: https://unknownkrg.github.io/SkillUp/index.html