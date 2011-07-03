Верстка сайта "Gelo-Gray"

http://gelo-gray.com/

Верстка полностью валидная (xHtml+CSS3), семантическая, структурированная и естественно кроссбраузерная (IE6+). Имеются некоторые элементы, которые задействуют эффекты jQuery.

Ссылка дана на полноценный сайт, поэтому работают все ссылки в пунктах меню, можно увидеть вёрстку внутренних страниц.