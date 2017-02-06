Верстка сайта на bootstrap 3

Задача:

Сверстать 12 страниц с адаптивным дизайном. Так, чтобы не было вертикального скроллинга, все скрипты должны работать быстро и без задержки. Максимальная поддержка браузеров.

Решение:

(ссылка на рабочий сайт не известна)

Было сверстано 12 страниц, согласно ТЗ за 5 рабочих дня и передано заказчику.

Принято с небольшими правками в слайдерах.

Итого:

Работа была сделана в 2015 году.

Верстка нестандартное количество колонок, много элементов Bootstrap 3.

Несколько видов страниц (не однотипные).

Адаптивность, включая resize окна браузера.