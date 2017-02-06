Верстка сайта на bootstrap 3

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Задача:
Сверстать 12 страниц с адаптивным дизайном. Так, чтобы не было вертикального скроллинга, все скрипты должны работать быстро и без задержки. Максимальная поддержка браузеров.
Решение:
(ссылка на рабочий сайт не известна)
Было сверстано 12 страниц, согласно ТЗ за 5 рабочих дня и передано заказчику.
Принято с небольшими правками в слайдерах.
Итого:
Работа была сделана в 2015 году.
Верстка нестандартное количество колонок, много элементов Bootstrap 3.
Несколько видов страниц (не однотипные).
Адаптивность, включая resize окна браузера.