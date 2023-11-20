Верстка сайту Rhythm

Адаптивна та кросбраузерна верстка сайта від мобільних пристроїв з 320px по ширині до 4К моніторів, з аналогічним відображенням у браузерах Safari, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, тощо.



Можна ознайомитись за посиланням:

modjara.github.io/rhythm/



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