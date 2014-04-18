Вёрстка сайта фотостудии fotoZamber

Выполнил HTML-вёрстку страниц сайта в соответствии с предоставленными макетами.

Вёрстка включала интеграцию нестандартных шрифтов, поиск, установку и доработку плагинов jQuery. Реализовано отображение галереи фотографий в стиле Google Images.

Посмотреть вёрстку можно по ссылками ниже.

Браузеры: IE8+, Chrome, Opera, FireFox, Safari.

Главная: http://sds-frontend.ru/sites/fotozamber/index.html

Студия: http://sds-frontend.ru/sites/fotozamber/studio.html

Цены: http://sds-frontend.ru/sites/fotozamber/prices.html

Блог (статьи): http://sds-frontend.ru/sites/fotozamber/blog.html

Галерея: http://sds-frontend.ru/sites/fotozamber/gallery.html