Вёрстка сайта фотостудии fotoZamber

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнил HTML-вёрстку страниц сайта в соответствии с предоставленными макетами.
Вёрстка включала интеграцию нестандартных шрифтов, поиск, установку и доработку плагинов jQuery. Реализовано отображение галереи фотографий в стиле Google Images.
Посмотреть вёрстку можно по ссылками ниже.
Браузеры: IE8+, Chrome, Opera, FireFox, Safari.
Главная: http://sds-frontend.ru/sites/fotozamber/index.html
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