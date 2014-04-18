Адаптивный Landing Page для Amazing Studio

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вёрстка макета, поиск и установка нестандартных шрифтов, настройка скриптов и эффектов(jQuery и CSS3), создание и реализация адаптивной версии страницы.
Слайдер реализован через Ajax.
Браузеры: IE8+ (IE8 - только полная версия без некоторых эффектов), Chrome, Opera, Firefox, Safari.
Посмотреть вёрстку - http://sds-frontend.ru/sites/amst/amazing.html