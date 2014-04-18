Адаптивный Landing Page для Amazing Studio

Вёрстка макета, поиск и установка нестандартных шрифтов, настройка скриптов и эффектов(jQuery и CSS3), создание и реализация адаптивной версии страницы.

Слайдер реализован через Ajax.

Браузеры: IE8+ (IE8 - только полная версия без некоторых эффектов), Chrome, Opera, Firefox, Safari.

Посмотреть вёрстку - http://sds-frontend.ru/sites/amst/amazing.html