Вёрстка сайта-витрины для подбора кредитора МФО

"К оплате получишь акцию в виде кредита с 1% годовых"

Самый первый проект такого рода в моей практике. Без всяких наворотов, анимаций, переходов и прочего. Банально, быстро, минимально. Сайт был сделан за 6 часов с адаптивом. Заказчика удовлетворила работа, а у меня до сих пор непонятные чувства к этому сайту: "Вроде и сделал, и неплохой на вид, а вроде и дизайнер мог поработать побольше и сделать его более детальным и проработанным". Так легко, что аж в тоску вгоняет, ей богу...