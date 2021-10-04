Лендинг на криптотематику в игровом стиле

Это что, раздача игровых бонусов?

Заказчиком была поставлена задача сверстать довольно необычный в плане дизайна сайт. Сайт был довольно лёгким и единственное что могло доставить проблем - слайдер внизу страницы, а именно его адаптивность. В целом со всеми правками управился за день + полчаса на правки. Заказчику работа понравилась, а у коллег по цеху появился повод посмеиваться над серьёзностью моих проектов (-_-)...