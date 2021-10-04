Одностраничный лендинг на криптотематику

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Сайт сразу приглянулся прекрасным сочетанием цветов и хорошим дизайном. Вёрстка была слегка проблематичной так как большинство элементов было расположено в позиции абсолютной, а адаптивность делалась по "ключевым точкам" (основным разрешениям) 1920-1600-1240-1000-768-480-375-320-280 [px]. Но на удивление заказчику работа была выполнена за сутки со всеми правками.