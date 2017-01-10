Здравствуйте!Предлагаю вам свою работу! Ретуширование,редактирование,колорит, замена цвета,тени и другие различные PhotoShop работы! Я занимаюсь компьютерной графикой уже 7 лет и не разу мои заказы не были отвергнуты покупателями! Так же создаю принты на майках ,футболках , кружках и других любых вещах ! Подробнее можно узнать:

Вконтакте:https://vk.com/krutprost

Почта: [email protected]

Цена от 20 до 500 руб. , в зависимости от потраченного времени и объема работы!На работу буду тратить около 5-7 дней,буду стараться не задерживать заказы! Вконтакте буду отдавать работы!