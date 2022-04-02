Диджитал портреты
Иллюстрации и Рисунки
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Кто хочет диджитал портрет?
Давайте нарисуем его по вашей любимой фотографии!
А может быть ты хочешь сделать такой подарок любимому человеку или сделать семейное фото?
Или может быть с домашним питомцем?
В любом случае пиши, не стесняйся! Я помогу тебе определиться, выбрать фотографию или можем совместить с нескольких! А так же, в подарок я сделаю запись всего процесса рисования твоего диджитал портрета, что бы ты мог запилить его в рилс или просто наслаждаться процессом создания твоего портрета!)