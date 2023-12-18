Графический дизайнер-иллюстратор
Всем привет! Меня зовут Настя, я Г Р А Ф И Ч Е С К И Й Д И З А Й Н Е Р - И Л Л Ю С Т Р А Т О Р .
Занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля и всей полиграфической продукции (от визитки до сложной упаковки).
Рисую диджитал-портреты, аватарки, иллюстрации как в векторе, так и в растре.
Создаю продающую инфографику для маркетплейсов.
Занимаюсь ретушью и обработкой фотографий.
Портфолио
- Диджитал портреты1 просмотр
- Разработка дизайна евро-буклета1 просмотр
Иллюстрации и Рисунки
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$10/час
от $20от 1 дня
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