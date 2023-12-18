Графический дизайнер-иллюстратор

Всем привет! Меня зовут Настя, я Г Р А Ф И Ч Е С К И Й Д И З А Й Н Е Р - И Л Л Ю С Т Р А Т О Р .

Занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля и всей полиграфической продукции (от визитки до сложной упаковки).

Рисую диджитал-портреты, аватарки, иллюстрации как в векторе, так и в растре.

Создаю продающую инфографику для маркетплейсов.

Занимаюсь ретушью и обработкой фотографий.