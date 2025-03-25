Game illustration «Mouse»

Интерактив-игра для детей. Прохождение уровней на карте, открытие разных вещей и предметов.

Ко мне обратилась девушка педагог с просьбой осуществить её идею, как порадовать её учеников, и замотивировать изучать Английский язык. Для оценивания знаний не в оценках, а в интерактив-игре с прохождением уровней.

Моя задача: разработка иллюстрации 2д, отрисовка(с нуля) персонажей, локаций и предметов под уровни.

Проект рассчитан на год, и дальше будет больше новых локаций и приключений для учеников.

P.s. Очень мотивируют отзывы самих детишек на игру, им очень понравился такой формат урока и они с радостью ждут урока, чтобы открыть новый уровень