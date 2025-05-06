ИИ Обработка

Ваши фотографии — это холст для цифровой магии. Использую современные нейросети, чтобы перенести героя снимка в любую реальность: от футуристических городов до эпохи Возрождения, от абстрактных миров до узнаваемых кинематографических вселенных.

Что вы получите:

— Стилизацию под любую эстетику: киберпанк, ретро, гранж, аниме, живопись;

— Добавление динамичных эффектов (световые блики, атмосферные явления, частицы);

— «Оживление» статичных кадров через нейроанимацию.

Хотите невозможное? Отправьте фото и описание мечты — превращу их в цифровой арт-объект. Создание работ по индивидуальным запросам — от шуточных открыток до концепт-арта для брендов. Реализую даже самые смелые визуальные эксперименты!