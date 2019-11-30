Иллюстрация детская на заказ

Вам нужна милая иллюстрация для деткой книги или для создания корпоративной продукции? А может быть вы просто хотите напечатать футболку с уникальным принтом?

Я помогу создать вашу идеальную иллюстрацию.

Я специализируюсь на детских, мультяшных иллюстрациях, которые отлично подойдут для создания позитивного, радостного образа

Чаще всего я рисую векторные иллюстрации в Pro Create, но так же могу рассмотреть работу в векторе

Нужно для заказа:

Чтобы нам быстрее приступить к работе, мне нужна будет следующая информация от вас:

- как вы хотите использовать иллюстрацию?

- формат

- пробное описание идеи

- фиксирование каких-то принципиальных вещей, например, какого цвета не может быть на этой иллюстрации