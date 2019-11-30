Иллюстрация детская на заказ

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вам нужна милая иллюстрация для деткой книги или для создания корпоративной продукции? А может быть вы просто хотите напечатать футболку с уникальным принтом?
Я помогу создать вашу идеальную иллюстрацию.
Я специализируюсь на детских, мультяшных иллюстрациях, которые отлично подойдут для создания позитивного, радостного образа
Чаще всего я рисую векторные иллюстрации в Pro Create, но так же могу рассмотреть работу в векторе
Нужно для заказа:
Чтобы нам быстрее приступить к работе, мне нужна будет следующая информация от вас:
- как вы хотите использовать иллюстрацию?
- формат
- пробное описание идеи
- фиксирование каких-то принципиальных вещей, например, какого цвета не может быть на этой иллюстрации