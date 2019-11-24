Портрет стилизованный в мультяшном стиле

Необычный милый портрет создаст радостное настроение у ваших близких.Милый мультяшный стиль с легкостью вернет вас в детство и подарит положительные эмоции.

Портрет может быть как в полный рост, так и по плечи.

Вы сможете сделать милую открытку, стикеры, принт на футболку или подушку, здесь вашей фантазии нет границ. Только скажите мне необходимые параметры - я подготовлю портрет к необходимой для вас печати.

Нужно для заказа:

Чтобы я могла приступить к работе как можно быстрее, мне необходимо от вас:

- Фотографию человека, чей портрет вы бы заказать

- Описание этого человека. Например, он печёт тортики и его можно нарисовать с милой пироженкой в руках

- Определитесь, какой портрет вы бы хотели - по плечи или в полный рост, на монотонном фоне или в окружении (лес, комната, горы и тд)

- Какие-то принципиальные вещи. Например, этот человек ненавидит оранжевый и этот цвет не стоит использовать в иллюстрации