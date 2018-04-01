Изготовления слайд шоу, обработка фотографий.
Добавлена123 просмотра
6 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изготовлю качественные слайд шоу, улучшу качество Ваших фотографий, любой тематики, быстро и качественно.
Монтаж и озвучка Ваших видео.
Разработка логотипов.
Оплата зависит от объема и сложности работы.
Пример слайд шоу можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/d/Xo95BuKT3Ta6nZ