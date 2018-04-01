Изготовления слайд шоу, обработка фотографий.

Добавлена
6 лет назад
123 просмотра
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Изготовлю качественные слайд шоу, улучшу качество Ваших фотографий, любой тематики, быстро и качественно.

Монтаж и озвучка Ваших видео.

Разработка логотипов.

Оплата зависит от объема и сложности работы. 

Пример слайд шоу можно посмотреть здесь:  https://yadi.sk/d/Xo95BuKT3Ta6nZ