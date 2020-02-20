Логотип для школы японского языка

Добавлена
4 года назад
125 просмотров
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Задача: сделать логотип, который включает в себя изображение журавля и круг энсо.