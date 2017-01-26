Создание логотипов на любой рекламный бюджет.

1. Логотип для торгового дома «Технополис» – компании, занимающейся продажей угля, щебня, песка.

2. Логотип для студии перманентного макияжа Анны Мут.

3. Siberia Group – компания, организующая экспедиции и экстрим-туры по Сибири на внедорожниках.4. Kuzmoda.ru – логотип для интернет-магазина женской одежды.

5. Логотип для эко-продукции.