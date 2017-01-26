Комплект полиграфической продукции для завода мета
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Задача:
Создать макеты полиграфической продукции (буклет, блокнот, папка) для участия компании в специализированной выставке «Уголь и майнинг». Макеты должны быть выполнены в единой стилистике и отображать деятельность компании.
Решение:
Молодой завод не имел в своей базе каких-либо интересных фотографий, которые можно было бы взять за основу при оформлении блокнота и папки, поэтому мною была нарисована иллюстрация «Плазменная резка металла», на основе фотографии, найденной в интернете, с добавлением фирменных деталей.
Буклет был сверстан в Adobe InDesign, схема проезда отрисована в CorelDraw.
Результат:
Молодая компания не только получила готовый комплект полиграфической продукции, но и фирменную иллюстрацию, которую можно использовать в дальнейшем.