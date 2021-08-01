Портреты простым карандашом на заказ.

Давно увлекаюсь рисованием портретов. Любимая техника - простой карандаш. Для создания портрета нужна фотография портретируемого в электронном виде хорошего качества (чтобы видны были черты лица). Срок изготовления - от трёх дней (в зависимости от загруженности). Форматы - от А5 до А1. Отправляю готовые портреты по почте заказной или простой бандеролью, хорошо упаковав. Либо другими транспортными компаниями (по желанию заказчика). Стоимость портретов - от 1500 р.