Разработка персонажей лайн, безлайн

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка персонажей всех рас, размеров, полов,возрастов.
Или рисунок по вашему скетчу.
ЛАЙН:
Разработка готового персонажа и отрисовка в полнорост в цвете - от 1500 руб.
Рисунок готового персонажа лайн цвет: голова - 300-500 руб
по пояс - 600-900 руб
полноразмер - 800-1200 руб
БЕЗЛАЙН:
Разработка готового персонажа и отрисовка в полнорост в цвете - от 2000 руб.
Рисунок готового персонажа лайн цвет: голова - 500-700 руб
по пояс - 800-1000 руб
полноразмер - 1000-1500 руб
Простой фон - бесплатно, сложный - договорная.