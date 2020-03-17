Разработка персонажей лайн, безлайн

Разработка персонажей всех рас, размеров, полов,возрастов.

Или рисунок по вашему скетчу.

ЛАЙН:

Разработка готового персонажа и отрисовка в полнорост в цвете - от 1500 руб.

Рисунок готового персонажа лайн цвет: голова - 300-500 руб

по пояс - 600-900 руб

полноразмер - 800-1200 руб

БЕЗЛАЙН:

Разработка готового персонажа и отрисовка в полнорост в цвете - от 2000 руб.

Рисунок готового персонажа лайн цвет: голова - 500-700 руб

по пояс - 800-1000 руб

полноразмер - 1000-1500 руб

Простой фон - бесплатно, сложный - договорная.