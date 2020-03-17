Скетч-арт, разработка персонажа (скетч)

Добавлена
4 года назад
113 просмотров
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Разработка персонажей всех рас, размеров, полов,возрастов.

Или рисунок по вашему скетчу.

Разработка готового персонажа и отрисовка СКЕТЧА - от 1000 руб.

Рисунок готового персонажа СКЕТЧ: голова - 300 руб

по пояс - 500 руб

полноразмер - 700 руб

Фон оговаривается отдельно.

Скетч полноценка с композицией, фоном от 800.