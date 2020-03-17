Скетч-арт, разработка персонажа (скетч)

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка персонажей всех рас, размеров, полов,возрастов.
Или рисунок по вашему скетчу.
Разработка готового персонажа и отрисовка СКЕТЧА - от 1000 руб.
Рисунок готового персонажа СКЕТЧ: голова - 300 руб
по пояс - 500 руб
полноразмер - 700 руб
Фон оговаривается отдельно.
Скетч полноценка с композицией, фоном от 800.