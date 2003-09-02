Рисунок к рассказу "Две очаровательные картины"

Весна в этом году опоздала почти на месяц. И в один из дней, когда начали появляться листья на деревьях, я лежал с закрытыми глазами. В какое-то мгновение я увидел веточку с зелеными листьями. Почему-то я знал это место – пустырь, где расположена центральная городская библиотека. Я заглянул за веточку и увидел здание. Сначала я думал, что эта библиотека, но когда присмотрелся - то увидел великолепный белоснежный дворец с круглыми, овальными очертаниями. Архитектура возвышенная, утонченная. Я был вдохновлен и немного взволнован. Может поэтому здание исчезло...

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На какое-то время я открыл глаза, потом снова закрыл их. И снова увидел ту же веточку, и снова посмотрел за ней. Увидел другую необыкновенную картину - подо мной спокойно текла красивая речка с чистой, лазурной водой. Всем телом я ощутил свежесть и божественный аромат.

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Эти картины длились не долго, но были несравненно красивы, очертания - утонченные, возвышенные. На душе воцарилась атмосфера спокойствия и умиротворенности. Как будто я постоял под струями священной воды и побывал в Священном Храме.

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23 мая 2003 г., Отредактировано 02.09.03