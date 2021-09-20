Рисунок стилусом к лир прозе "Тысячи лет ожиданий"

Тысячи лет ожиданий.На звездное небо я ночью смотрю,Мысль устремилась к загадке таинственной,Снова я путь свой земной повторюС верой в добро и с надеждою искренней..Просто все стерлось в памяти той -Время, события, дни улетевшие,Просто осталась, как отзвук глухой -В памяти искорка, недогоревшая..Вот, наконец, на Востоке рассвет -100 миллионов сердец разгораются,Ярче чем Солнце горит этот Свет -Сердце и ум в *)Чжэнь, Шань, Жэнь пробуждаются..В сердце свое не пускаю я зло,В мысли свои не пускаю обман,Сердце свое наполняю добром,Мысли мои устремляются к вам.26.04.03.*) Чжэнь, Шань, Жэнь - Истина, Доброта, Терпение