Второй рисунок стилусом "Перевоплощение"

С раннего детства меня завораживало звёздное небо и звали к себе далёкие, не изведанные миры. После начала совершенствования по школе Фалунь Дафа в 1997 году мне удалось соприкоснуться с проявлениями других времён-пространств. Пришло понимание того, что моя душа уже многократно перевоплощалась в этом мире для выполнения определенных задач в разные исторические времена..Сценарий каждого перерождения тщательно планировался Просветлёнными моего Мира. Они на моём пути оставили много намёков о моём происхождении и соответственно о тех задачах, которые я пришёл сюда решать. Все мои родственники из маленькой чувашской деревни в Поволжье, но родился я в Пахтакоре (Узбекистан). Сейчас с семьёй я живу в Донецкой области. Это древний путь булгар - центральная Азия, Серебряная Булгария - Великая Булгария. Также по этому же пути чуть раньше прошли скифы..Когда я анализирую пройденный путь и размышляю о близких мне людей - я вижу заботливую руку Творца, который всегда был рядом со мной и направлял меня, чтобы я начал совершенствоваться по основному Закону Вселенной. Чтобы я мог усовершенствовать свой Мир в конце времён, чтобы собрать в Него связанных по судьбе со мной людей.