Рисунок стилусом "Победить своих демонов"

Комментарий к рисунку: Учусь рисовать стилусом на смартфоне. Моё первое творение. Отдыхаем на даче около Северского Донца, август 2021..В фильме "Маленький Будда" Гуатама выстоял перед искушениями Мары и достиг духовного пробуждения. Мой опыт совершенствования по школе Фалунь Дафа мне подсказывает, что у каждого человека есть подобие Мары, который активно мешает совершенствоваться, мешает постичь Истину..Во сне я иногда замечал, что окружающее меня время-пространство находится под чьим-то контролем. Я явственно ощущал его отвратительные эмоции, его давление на моё сознание, его контроль над моим мышлением. Момент, когда начинаешь различать границу между собой и им связан с постоянным повышением духовности, контролем над своими плохими мыслями и желаниями. Это так называемое начало к духовному Пробуждению, к которому стремятся все верующие, монахи, все совершенствующиеся..До этого момента мы не можем различить, что возникающие плохие мысли и эмоции не являются нашими. Они - порождение Мары.