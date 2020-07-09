Сказка-раскраска"Пингвинчик Джо и Черепашка Джейн"

Пригласи друга в гости, чтобы вместе читать сказки и рисовать на снежном домике Джо!

Смастерите вместе маленький бумажный кораблик и отправляйтесь в гости к черепашке Джейн!

Герои новой истории о дружбе ждут-не дождутся вашей встречи. Они поведают вам ледяные тайны Антарктики, покатают на волнах, на пути к бесконечным тропическим лесам, дабы рассказать, как на самом деле варят суп...

Скорее бери с собой сказку-раскраску и друзей, а если пока не встретил - Джо и Джейн помогут тебе их найти. Отправляйтесь на встречу к приключениям, они всегда ждут!

Иллюстрации для этой сказки созданы для того, чтобы раскрашивать вместе с тем, кого ты готов взять с собой в путешествие на бумажном кораблике. Страницы форматом 21х21 см. вдруг превращаются в карту, твою карту.

Записывай адреса новых островов, находи сокровища на книжной полке и никогда не забывай звать с собой команду.

С друзьями искать сокровища интересней!

P. S. Содержание книги добавлено в фале pdf по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1Jk7JH_-n47SDHVPEIbQlH59GU_3VMmWh/view?usp=sharing