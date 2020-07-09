Иллюстрации к сказке Шарля Перо "Кот в сапогах"

Знаете кота в сапогах? А видели ли вы такие сапоги? С потайными карманчиками и причудливой вышивкой...

А самую кудрявую принцессу вы встречали? Бывали на поле, где цвет растений можно выбирать, как новые разноцветные носочки? Как это "нет"?!

Скорее открывайте эту книгу и отправляйтесь в путешествие вместе с котом в сапогах! Здесь рядом с любимой сказкой -раскраска.

Да, в этой книге вы можете рисовать, тем самым, заворачивая лабиринт сюжетов далеко-далеко, может даже, к следующей сказке!

Мне всегда хотелось создать книгу, в которой сюжет можно менять, только так, чтобы никто кроме тебя не смог узнать, что же там написано. И ведь не всегда нужно придумывать новые буквы, наш личный самый надёжный шифр - творчество. Ведь никто знает, почему котов в сапогах ты рисуешь именно так, или почему у людоеда вышита курточка... В этой книге юный читатель может зашифровать продолжение сказки, или добавить деталей сюжету, а может даже, превратит в увлекательный фантастический детектив.

Только представьте:

Кот в сапогах - потерял сапог, пока искал для Маркиза принцессу.

Теперь он путешествует вместе с Маркизом Карабасом в поисках сапога. Кто знает, куда заведут эти путешествия?...

P. S. Книга представлена в виде разворотов. Все цветные детали иллюстраций - сканированные акварельные рисунки, остальные элементы нарисованы в Adobe Illustrator.