Детская книга "Коварное маковое поле

Иллюстрации к этой сказке созданы из коллажей карандашных рисунков и монотипий.

Монотипия - техника создания уникальных фактур и силуэтов, путём отпечатков краски с плоской поверхности на бумагу. Отпечатки никогда не получаются идентичными, в этом и заключается идея проекта.

Хотелось передать фактуру материалов и неповторимость каждой детали, достичь эффекта, когда кажется, будто иллюстрации не напечатаны, а нарисованы и подарены маленькому читателю неизвестным волшебником.

Каждый цветной объект был отдельно вырезан из бумаги и склеен в общую композицию, затем всё сканировала и сочетала с текстом в Adobe Illustrator. Но это касается только обложки, содержание книги верстала в InDesign.

Иллюстрации героев - настоящие рисунки простым карандашом, тоже сканированы и заботливо вложены между глав.

P. S. Все иллюстрации представлены в виде разворотов. Формат книги: 210х210 мм.