Векторные работы с логотипами и принтами.

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5 лет назад
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spawn.png
Sister El`Fride(2)_Монтажная область 1.jpg
wood.png
karpy-koi-2-01.png
beacon and moon-1.jpg
chameleon1.png
феникс_Монтажная область 1.jpg
кувшинчик.jpg
чайноголовый(2).jpg
улитка-арт(2).jpg
рыцарь силуэт.png
арт-череп(2).jpg
панда-арт(2).jpg
улитка(2).jpg
кои(на черном фоне).jpg
karpy-koi.jpg
череп на черн.футболке(2).jpg
мышь на черн.футболке(2).jpg
кувшинчик на черн.футболке(2).jpg
вариант (2) логотипа.jpg
чашка-улитка.jpg
череп на блокноте(2).jpg
кувшинчик на блокноте(2).jpg
кувшинчик на чашке(2).jpg
грибоголовый на чашке.jpg

Это ПРИМЕРЫ (моих) работ. 