Visit Korea Project: Seokguram Grotto

Бумажная иллюстрация для В. Фурашова и его проекта Visit Korea Project.

Грот Соккурам — одно из самых известных мест в Корее, которое, впрочем, из отечественных туристов мало кто посещает. Далеко ехать и потом долго подниматься пешком. В сам грот теперь не пускают: Будда стал разрушаться. Его законсервировали в стеклянной капсуле и посмотреть на статую можно только со стороны.

Интресный рассказ про грот на www.furashov.com