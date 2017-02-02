Visit Korea Project: Seokguram Grotto

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Бумажная иллюстрация для В. Фурашова и его проекта Visit Korea Project.
Грот Соккурам — одно из самых известных мест в Корее, которое, впрочем, из отечественных туристов мало кто посещает. Далеко ехать и потом долго подниматься пешком. В сам грот теперь не пускают: Будда стал разрушаться. Его законсервировали в стеклянной капсуле и посмотреть на статую можно только со стороны.
Интресный рассказ про грот на www.furashov.com