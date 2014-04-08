Дизайн спальни

Просторная спальная комната излучает атмосферу тепла и уюта, хотя присутствует легкий оттенок гламура.

В центре располагается большая мягкая кровать светло-бежевого цвета с массивной мягкой спинкой и красивым текстилем в цвет. Кровать словно обрамлена с одной стороны тумбой, с другой - дамским столиком цвета темного венге. Над ними установлены изящные подвесные светильники.

Изголовье украшают зеркальные панно с пескоструйным напылением. Они создают причудливый рисунок, а также позволяют зрительно увеличить пространство. Окно занавешено белой тюлем, по бокам обрамлено плотными бежевыми и сине-зелеными шторами.

Освещение мягкое, разноплановое. Это и галогенные лампы, и скрытая подсветка в подвесном потолке, создающая эффект парения потолка над комнатой, и светильники выступающие в качестве локального освещения.

Пол выстлан светлым ламинатом, сверху расположен пушистый мягкий ковер, добавляющий уют в помещение.