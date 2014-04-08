Дизайн кухни

Интерьер кухни, расположенной в типовой квартире, был спроектирован для молодой семейной пары. Он яркий, контрастны, современный.Стены оклеены зелеными обоями, которые задают основной тон помещения. Кухонная мебель белая, глянцевая, довольно вместительная, учитывая небольшой размер помещения.Обеденная зона выделена гипсокартонной конструкцией с подсветкой, отделанной фотообоями с изображением тюльпанов. Именно фотообои, а также текстиль и некоторая мебель вносят основной цветовой акцент - лиловый и салатовый.Дверь и окно между балконом и кухней демонтирован, балкон утеплен. Это позволило увеличить общее пространство кухни. На балконе располагается мягкий уголок, стеллажи и шкафчики для хранения, а также холодильник.