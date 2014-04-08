Дизайн квартиры. Санузел

Типовая квартира, предназначенная для семьи из 3-х человек, выполнена преимущественно в светлых тонах. Небольшая кухня с некоторым налетом состаренности оборудована всем необходимым. Рабочая зона располагается вдоль оконного ряда, что позволяет хозяйке любоваться городским пейзажем в процессе приготовления пищи. Сверху сооружена полка, на которой располагаются декоративные розы - любимые цветы владелицы квартиры. Керамическая плитка разных цветов подчеркивает общую цветовую палитру интерьера.Гостиная выполнена в более холодных тонах. Здесь бежево-белая гамма стен дополнена мягким серым оттенком мебели и гипсокартонных конструкций. Акцентными являются темно-коричневый цвет дерева и сиреневый цвет текстиля и аксессуаров.

Детская яркая - сочетание зеленого и оранжевого цвета прекрасно гармонирует с бойким характером маленького 6-летнего обладателя данной комнаты.