Описание проекта

Интерьер разработан с акцентом на баланс эстетики и функциональности. Основная цель — создать комфортное, визуально гармоничное пространство, адаптированное под повседневные задачи.

Я занималась всеми этапами проектирования: от планировочного решения и подбора материалов до финальной 3D-визуализации и презентации.

В работе использованы современные решения, натуральные текстуры и продуманное освещение. Каждая деталь отражает индивидуальность заказчика и поддерживает общее настроение интерьера.

🔧 Программы: ArchiCAD, SketchUp, Lumion

Project Description

The interior was designed with a focus on balancing aesthetics and functionality. The main goal was to create a comfortable, visually harmonious space adapted for everyday use.

I was responsible for all stages of the project — from layout planning and material selection to final 3D visualization and presentation.

The design features modern solutions, natural textures, and well-considered lighting. Every detail reflects the client’s individuality and supports the overall atmosphere of the space.

🔧 Software used: ArchiCAD, SketchUp, Lumion