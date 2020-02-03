Добрый день. Меня зовут Светлана Кобзарь.

Дизайном интерьера занимаюсь более 10 лет, а с недавнего времени освоила 3D max и AutoCad, теперь делаю визуализацию своих проектов в достойном качестве.

Создаю авторские проекты, которые полностью отражают настроение, желания и внутренний мир заказчика.

Стиль, удобство, эргономика и уникальность- это основа моих проектов. Интерьер, в котором хочется жить.

Выполняю работу быстро и качественно.

Я предоставляю полный спектр услуг по созданию дизайна интерьера помещений в Украине, России и Европе.

Для каждого проекта предлагаю 3 варианта в разных ценовых категориях. Такой подход позволяет реализовать даже самую смелую идею в рамках любого бюджета.

МОИ УСЛУГИ:

[table]Выявление желаний и потребностей заказчика

Определение стилистики пространства

Обсуждение бюджета

План обмерный (предоставленный клиентом)

План демонтажа перегородок

План монтажа перегородок 2 варианта

План расстановки мебели 2 варианта

Спецификация по мебели, электроприборов и отделочных материалов

План привязки сантехнического оборудования

План потолков,

План освещения

План освещения по группам

План расстановки электрофурнитуры

План монтажа теплых полов

План напольного покрытия

3D Визуализация всех помещений (не более 3х ракурсов)

Выборочная развертка стен и потолков (по необходимости)

[/table] МОИ КОНТАКТЫ:

instagram:svetlanakobzar_design

facebook: svetlanakobzar

viber, telegram, WhatsApp: — +380675596828

email: [email protected]