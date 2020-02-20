Магазин детской одежды

В данном проекте магазина детской одежды хотелось продемонстрировать концепцию технологий "нового поколения", поэтому данный проект и назван был "New Generation". Поскольку обычно магазины детской одежды проектируются с уклоном на привлечение родителей, как потенциальных покупателей, а дети для которых и совершаются покупки в данном магазине и их интересы отходят на второй план. Поэтому принято было решение перевернуть ситуацию наоборот и сделать прежде всего ребенка клиентом данного магазина.

Помещение будут переполнять яркие жизнерадостные тона. Также будет интерактивная примерочная, с помощью которой одним кликом можно примерять следующий "look", интераетивный пол, где может размещаться реклама, Candy Machine и некоторые другие увлечения для детей.