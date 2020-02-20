Офис в нестандартном помещении

Задачей данного проекта было создать офис для 3 работников, с условием, чтоб для каждого из них требовалось рабочее место в отдельном кабинете.

При этом один из сотрудников, совмещает свои прямые обязанности с обязанностями секретаря, поэтому его рабочее место должно иметь рациональное размещение. Также один из кабинетов сотрудников, должен иметь возможность собирть всех сотрудников на совещания и совместную работу за одним столом. Также при организации офисного пространства не должно было ощущаться должностной подчиненности. Именно поэтому, было предложенно, в самом большом по площади помещении расположить рабочий стол для совместной работы по форме повторяющий форму данного помещения.

Еще одним из требований было создание зоны отдыха и кухни. Чтоб кухня не была на виду в офисном помещении, она была спрятана в шкаф и на плане размещается напротив диванной группы в зоне отдыха.

При входе также располагается шкаф для верхней одежды и местами для хранения.

Работа в данном офисе требует вдохновения и индивидуального подхода к каждому клиенту и каждый новый проект должен начинаться с нового чистого листа, именно поэтому при отборе цветовой гаммы за основу колораммы была взята капля росы, которая асоциируется с пробуждением и чистотой. Поскольку, в данное офисное помещение хотелось привнести ощущение свободы, легкости, открытого пространства и взаимосвязи с внешней средой, вдоль понарамных окон расположились декоративные деревья, а также некоторые детали перестенков выполнены из стекла, где это позволяла открытая планировка.