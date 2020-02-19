Перепланировка 1-й квартиры.

В результате перепланировки требуется получить две зоны:

- общего пользования, где при желании можно и уединиться;

- приватная зона, где находится комфортная спальня со шкафом.

Но учитывая, что размер жилья небольшой (41 кв м), то данный проект должен образовать связанные между собой и плавно переходящие друг в друга зоны, однако при этом должно оставаться ощущение приватности.

В помещении требуется:

1). Создать лоджию;

2). Обязательно должна быть гардеробная комната у входа в квартиру;

3). Спальня в отдельной освещенной естественным светом комнате;

4). Диванная зонна с TV;

5). Кухня-студия (объединенная с TV зоной)

6). Все комнаты должны иметь солнечный свет;

7). Во входной зоне требуется шкаф для верхней одежды;

8). Душевая кабина вытянутой формы;

9). В ванной комнате над умывальником на всю стену – зеркало;

10). Стиральная машина под столешницей в ванной комнате;

11). Бойлер разместить в ванной комнате.