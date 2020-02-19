Перепланировка 1-й квартиры.

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В результате перепланировки требуется получить две зоны:
- общего пользования, где при желании можно и уединиться;
- приватная зона, где находится комфортная спальня со шкафом.
Но учитывая, что размер жилья небольшой (41 кв м), то данный проект должен образовать связанные между собой и плавно переходящие друг в друга зоны, однако при этом должно оставаться ощущение приватности.
В помещении требуется:
1). Создать лоджию;
2). Обязательно должна быть гардеробная комната у входа в квартиру;
3). Спальня в отдельной освещенной естественным светом комнате;
4). Диванная зонна с TV;
5). Кухня-студия (объединенная с TV зоной)
6). Все комнаты должны иметь солнечный свет;
7). Во входной зоне требуется шкаф для верхней одежды;
8). Душевая кабина вытянутой формы;
9). В ванной комнате над умывальником на всю стену – зеркало;
10). Стиральная машина под столешницей в ванной комнате;
11). Бойлер разместить в ванной комнате.