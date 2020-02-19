Перепланировка котеджа

В данном проекте требовалось найти дизайнерское решение для интерьра коттеджа, отличное от представленного демонстрационного образца. А также, учитывая все преимущества и недостатки данного коттеджа, задачей стояло поменять не только его интерьерное решение, но и решить вопрос с устранением недостатков.