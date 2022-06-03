Спальня - Аналитик

Вы молодая девушка с аналитическим складом ума и хотите видеть вокруг себя только правильные формы в спокойных тонах?

Ко мне обратилась девушка-аналитик Ульяна с просьбой сделать дизайн-проект ее спальни в максимально спокойных тонах и чтобы не было абсолютно никаких ярких акцентов. При этом важным условием было подобрать цветовую гамму так, чтобы на том же полу не было видно пыли, ведь она бывает дома очень редко и как правило ночью и ранним утром.

Мы остановились на сочетании белого и серого цветов, тк серые полы не так прихотливы в уборке и на них пыль практически не видна, что было очень важно для Ульяны.

Также Ульяна сообщила о том, что для нее важным моментом является освещение, оно должно быть теплым и источников света должно быть много, что мы и реализовали в проекте.

Помимо этого девушка упомянула о том, что любит почитать перед сном и именно поэтому мы организовали небольшую прикроватную тумбочку, на которую всегда можно положить парочку любимых книг.

Как думаете Ульяне понравился проект ее спальни?)