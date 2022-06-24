Привет, я Лариса!
Не знаете как грамотно организовать пространство своей квартиры или дома? Я помогу!
Любой дизайн начинается с планировки. И я знаю как сделать интерьер вашей квартиры/дома не только уютным и красивым, но также удобным и функциональным.
Актуально не только для новостроек
Первая консультация - БЕСПЛАТНО
Заказав «планировочное решение» вы получите:
-обмерный план
-3 варианта планировки с расстановкой мебели (на выбор)
-Итоговый вариант перепланировки и расстановки мебели
-План демонтажа/монтажа (по необходимости)
Заказав «дизайн-проект» вы получите:
-обмерный план
-3 варианта планировки с расстановкой мебели (на выбор)
-фотореалистичные изображения интерьера
-комплект чертежей для строителей
-таблицу отделочных материалов
Возможна разработка стилевой концепции, подбор цветового решения, 3Д-визуализация
Стоимость от 250 до 1200 рублей за кв м, в зависимости от объёма услуг
🔥Если комната меньше 14кв м - цена фиксированная (4000 рублей)
При площади свыше 100кв м - сделаю скидку 10%
⭐️Также работаю удаленно. От вас понадобится только план с размерами, фото/видео с объекта и конечно ваши пожелания!
Пишите прямо сейчас и уже сможете сделать первый шаг на пути к ремонту вашей мечты!
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