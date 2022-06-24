Привет, я Лариса!

Не знаете как грамотно организовать пространство своей квартиры или дома? Я помогу!

Любой дизайн начинается с планировки. И я знаю как сделать интерьер вашей квартиры/дома не только уютным и красивым, но также удобным и функциональным.

Актуально не только для новостроек

Первая консультация - БЕСПЛАТНО

Заказав «планировочное решение» вы получите:

-обмерный план

-3 варианта планировки с расстановкой мебели (на выбор)

-Итоговый вариант перепланировки и расстановки мебели

-План демонтажа/монтажа (по необходимости)

Заказав «дизайн-проект» вы получите:

-обмерный план

-3 варианта планировки с расстановкой мебели (на выбор)

-фотореалистичные изображения интерьера

-комплект чертежей для строителей

-таблицу отделочных материалов

Возможна разработка стилевой концепции, подбор цветового решения, 3Д-визуализация

Стоимость от 250 до 1200 рублей за кв м, в зависимости от объёма услуг

🔥Если комната меньше 14кв м - цена фиксированная (4000 рублей)

При площади свыше 100кв м - сделаю скидку 10%

⭐️Также работаю удаленно. От вас понадобится только план с размерами, фото/видео с объекта и конечно ваши пожелания!

Пишите прямо сейчас и уже сможете сделать первый шаг на пути к ремонту вашей мечты!