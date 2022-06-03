Детская - одуванчик

Не знаете как организовать детскую комнату на небольшой площади, чтобы ребенок был в восторге и видел любимые цвета в интерьере?

Тогда Вам ко мне!

Данный проект был разработан для девочки 5ти лет, которая очень любит лето и желтый цвет, именно это мы и постарались реализовать.

В данной задумке мы сделали все возможное что хотел ребенок.

Очень важный момент - общение происходило именно с ребенком, а родители сидели и внимательно слушали вместе со мной пожелания. После чего даже признались мне о том, что узнали даже кое-что новенькое о своей любимой дочурке))

Данный проект попал под акцию, так как площадь комнаты была менее 15 кв м и поэтому стоимость составила всего лишь 4000 рублей, вместо 13000 рублей.